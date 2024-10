Bugetti guida il fronte dei sindaci Multiutility il 23 nuova assemblea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Agenda fitta di appuntamenti: il destino delladella Toscana per la gestione dei servizi pubblici (acqua, energia, rifiuti) è in cima ai pensieri della sindaca di Prato Ilaria. Perché lei tra i(64 soci della holding nata sotto la gestione di Alia) è la capofila e la portabandiera, la rappresentante. Un ruolo che le è stato dato dopo l’di fine settembre e chesta interpretando con grande vigore. Ha già parlato, via videoconferenza, con i soci dei Comuni più grandi (tra cui Firenze, Empoli, Pistoia, quelli della piana fiorentina e tanti altri) e il 10 ottobre dialogherà con idella provincia pratese. Il 23 ottobredei soci a Firenze.