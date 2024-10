Biancorossi in fondo alla classifica Monza senza gioie | la squadra anticipa il ritiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Forse neanche Adriano Galliani, inguaribile sognatore, "pazzo" - così è solito definirsi - del suo calcio, aveva immaginato questo: trovarsi tra una pozzanghera e l’altra di un grigio pomeriggio di inizio ottobre ad alzare la cornetta per raggiungere Daniel Maldini, figlio di Paolo, nipote di Cesare, pupillo deldella sua città, perre lui la lieta notizia della prima convocazione in Nazionale. Eppure è così, e in Brianza è consuetudine: si va oltre ogni, statistiche e punteggi, e si coltiva la passione pura che è sempre più merce rara. Daniel stava rientrando negli spogliatoi dopo l’allenamento e il suo sorriso era grande così.