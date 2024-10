Berrettini-Rune ATP Shanghai | il nuovo orario dopo il rinvio Programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) La sfida tra Matteoe Holger, valida come secondo turno del Masters 1000 di, non si è disputata nella giornata odierna a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla località cinese. Gli organizzatori sono stati così costretti a cancellare ilodierno e a rinviare la contesa a domani: il testa a testa tra il romano e il danese andrà dunque in scena domenica 6 ottobre, sarà il secondo match sul GrandStand 2 a partire dalle ore 06.30 e inizieràla conclusione di Dimitrov-Bergs (si riparte da 6-3, 2-4 e 30-15). Matteocercherà il grande colpaccio sul cemento contro un avversario di grande caratura tecnica, anche se negli ultimi mesi ha faticato parecchio a esprimersi al meglio.