ATP Shanghai 2024 | Sinner di nuovo in campo con altri quattro azzurri dopo la pioggia Di scena anche Alcaraz

(Di sabato 5 ottobre 2024) Previsioni pessime oggi, previsioni potenzialmente pessimedomani. Più che il tennis, almeno per i campi che non sono il centrale, sarà il meteo a diventare centrale nella speranza di avere un programma in grado di completare più partite possibili. In questa situazione, sono ben sei gli italiani che vanno inal Masters 1000 di. Il ruolo di attore principale ce l’ha ovviamente Jannik, che troverà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, migliorato tantissimo rispetto all’ultimo precedente (Australian Open 2023, 2° turno, 6-3 6-2 6-2), ma comunque uno che sui terreni veloci è di un livello decisamente inferiore rispetto al numero 1 del mondo. Oltretutto, quel che si è visto dell’azzurro contro il giapponese Taro Daniel è un segnale pesantissimo circa le ambizioni in questo che è un torneo nel quale ha effettive chance di guadagnare punti in classifica.