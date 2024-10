Atletica Chituru Ali cambia allenatore | decisione a sorpresa separazione da Claudio Licciardello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024)Ali si è reso protagonista di una fantastica stagione, caratterizzata dalla medaglia d’argento conquista sui 100 metri agli Europei (alle spalle di Marcell Jacobs) e dallo squillante 9.96 corso a Turku il 18 giugno. Il velocista comasco è diventato il terzo italiano della storia a scendere sotto il muro dei dieci secondi sul rettilineo e il secondo azzurro di sempre a livello cronometro, preceduto nelle liste nazionali soltanto dal Campione Olimpico di Tokyo 2020. Il 25enne ha strabiliato l’tricolore, anche se poi ai Giochi di Parigi 2024 non era riuscito a trovare lo smalto offerto a inizio estate e si era fermato in semifinale (10.14).Ali è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi tre anni sotto la guida di coach, ma proprio oggi è arrivata la notizia della sorprendentetra il il tecnico e l’atleta lombardo.