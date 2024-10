Atalanta straripante contro il Genoa 5-1 Tripletta Retegui

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 5 ottobre 2024) AGI - L'torna a sorridere in campionato. Tutto facile per i bergamaschi che battono il5-1 grazie alladie alle reti di De Roon ed Ederson. Ottima risposta sul campo da parte degli uomini di Gasperini dopo il 3-0 rifilato allo Shakhtar, dopo la sosta ci sarà la sfida in casa del Venezia. Situazione complicata in casa rossoblu. Ora la squadra di Gilardino è a 5 punti e al terzultimo posto,il Bologna servirà una reazione decisa. La teoria di Gasperini è stata confermata, l'esperienza in Europa può aiutare anche in campionato: si è percepito in un primo tempo sostanzialmente dominato, in cui ilsi è visto nell'area atalantina soltanto per una mezza sforbiciata di Bani terminata sul fondo.