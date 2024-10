Arzignano-Alcione Milano oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 202

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Tommaso Dal Molin valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di/2025. La formazione padrona di casa è reduce da una sola vittoria ottenuta nelle ultime cinque gare e spera di invertire la rotta tornando al successo tra le mura amiche e regalando una gioia ai propri tifosi., come seguire il match Dall’altra parte la compagine lombarda arriva da due vittorie consecutive contro Caldiero Terme e Novara e ha tutta l’intenzione di proseguire su questa strada per restare in orbita playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 5 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.