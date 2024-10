WWE | Quando vedremo The Rock contro Roman Reigns?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nuove voci sul futuro di Thein WWE Secondo un recente report, un tanto atteso match tra Thepotrebbe non concretizzarsi a breve in WWE. Xero News riporta che Thenon affronterÃnel prossimo futuro, ma potrebbe invece essere coinvolto in una rivalità con Cody Rhodes. Bad Blood 2024: Un main event esplosivo L’Original Tribal Chief è pronto a fare squadra con The American Nightmare per affrontare Solo Sikoa e Jacob Fatu in quello che si preannuncia come il probabile main event di Bad Blood 2024. Le speculazioni riguardo a un possibile ritorno di Thedurante l’evento del 5 ottobre per reinserirsi nella saga della Bloodline sono numerose. L’attesa dei fan L’anticipazione dei fan per vederee Cody Rhodes fare squadra è già alle stelle. L’eventuale aggiunta di Thepotrebbe rendere lo show ancora più memorabile.