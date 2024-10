Vino coast to coast per il Consorzio Chianti negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Firenze, 4 ottobre 2024 – Da New York a San Francisco,toper ilin occasione del “Lovers U.S. Tour 2024”. Dopo i sold out degli eventi canadesi, iltorna in Usa con il suo atteso format di workshop. Il primo evento si terrà il 7 ottobre al Royalton Park Avenue di New York, in piena Manhattan, dove una ventina di aziende associate presenteranno le proprie migliori etichette ai buyers, stampa ed appassionati. Il 9 ottobre, poi, trasferimento sulla costa ovest, a San Francisco, nella prestigiosa cornice dell’Hyatt Regency, dove iltorna con grande entusiasmo dopo alcuni anni di inflessione sul mercato locale dovuti alla pandemia. Le attività commerciali delle aziende al seguito, verranno supportate da un’importante azione istituzionale grazie a due nuove Masterclass riservate agli operatori locali.