Verso Fiorentina-Milan si ferma Davide Calabria! Le condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 4 ottobre 2024), nuovo infortunio per. Il terzino non ci sarà alla trasferta di Firenze. LeSecondo quanto riportato da Sky Sport, siancora il terzino destro rossonero. Il giocatore, avrebbe accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro. Il terzino rossonero avrebbe rimediato questo fastidio oggi in allenamento, durante la rifinitura. Non ci sarà dunque contro ladi Raffaele Palladino. Verranno effettuati degli esami strumentali nelle prossime ore per capire meglio l’entità dell’infortunio e poter capire con certezza i tempi di recupero. Non un periodo fortunato per il capitano del, che era già stato costretto al forfait dopo la partita contro il Liverpool in Champions League.