Verona-Venezia il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di venerdì 4 ottobre 2024)si preparano a sfidarsi in un derby cruciale per le sorti del campionato. In ballo c’è molto di più che i tre punti: orgoglio, riscatto e una rivalità storica. Analisi delle Squadre: Crisi profonda, ma speranza in casa Ilsta attraversando un momento complicato. I gialloblu hanno subito tre sconfitte consecutive, l’ultima per mano del Como (3-2). La squadra di Mister Paolo Zanetti è in difficoltà soprattutto in difesa, con ben 8 gol incassati nelle ultime 3 partite. Tuttavia, nonostante queste fragilità difensive, ildimostra una buona capacità offensiva, capace di segnare regolarmente. Al Bentegodi, i gialloblu hanno vissuto alti e bassi, battendo il Napoli ma perdendo contro Juventus e Torino.