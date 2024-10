Usa 2024 Bruce Springsteen | Sostengo Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha annunciato il suo endorsement pere Tim Walz alle prossime elezioni americane che si terranno il 6 novembre. “Amici, fan e stampa mi hanno chiesto chi sosterrò in questa importante elezione. Ecco la mia risposta:come presidente e Tim Walz come vice e mi oppongo a Donald Trump e JD Vance“, ha detto il cantautore statunitense in un video pubblicato sui social. “Forse è dai tempi della guerra civile che questo grande Paese non si sente così diviso politicamente”, ha aggiunto “The Boss” che poi ha lanciato un’altra stoccata verso il tycoon: “Donald Trump è il candidato alla presidenza più pericoloso della mia vita”.