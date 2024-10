Tramonto sui calanchi | in cammino verso la rupe di Rio dei Cozzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024)suidi Castrocaro è il tema del pomeriggio intra le colline coltivate della città termale e di Terra del Soleladi Rio dei, in programma domani. L’itinerario prevede la partenza dal cuore di Castrocarola millenaria rocca prima di addentrarsi tra i campi per ammirare idi Converselle e l’affiormento roccioso di ‘spungone’, calcare romagnolo ricco di fossili. All’ora delè previsto l’aperitivo da Battista al Podere Vaibella, con degustazione di vino prodotto nell’azienda agricola. Il percorso, di difficoltà media, si sviluppa lungo 11 chilometri con un dislivello di 300 metri. Il tempo di percorrenza è di 2 ore e mezza circa (rientro previsto per le 19.30). Si consiglia di indossare indumenti comodi e scarpe da trekking e portare una borraccia. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 14.