Traffico Roma del 04-10-2024 ore 20 | 00

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneancora intenso sul raccordo anulare con la tratti in carreggiata esterna tra Pontina enina stessa situazione in carreggiata interna la Cassia bis Veientana e Salaria permangono code per lavori anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni e questa notte questo tratto per lavori Se è chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 6 proprio tra le uscite di Tor di Quinto e via Salaria quindi sia in direzione dello stadio e sia in direzione di San Giovanni e domani sabato 5 ottobre sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico dalle 8:30 alle 17 a rischio bus e filobus in metropolitana e la ferrovia termini Centocelle e bus e periferici agitazioni riprenderanno alle 20 per poi protrarsi sino a fine servizio Ma per i dettagli di queste di altre notizie ...