Tale e Quale Show Pirati dei Caraibi o Turandot? La tv del 4 ottobre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 4, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, condotto da Carlo Conti. Il programma vede protagonisti 11 celebrities che si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Come un’ombra”: in ufficio è un giorno particolare, gli agenti lavorano in ambiti diversi dal loro, per conoscere meglio l’N.C.I.S. Kasie, che sta affiancando una centralinista, riceve una chiamata d’emergenza. RaiTre alle 21.20 proporrà “Pericolosamente vicini – Vivere con gli orsi”. Il 5 aprile 2023, il jogger di 26 anni Andrea Papi viene attaccato e ucciso da un’orsa in Trentino, vicino al Lago di Garda. La notizia fa il giro del mondo.