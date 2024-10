Storia della giacca di lana | dalle origini alle tendenze in passerella

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Life&People.it Così come la trama di unadiè fatta di intrecci, allo stesso modo ladi questo capo si intreccia e interseca con lo sviluppociviltà umana e il progresso dell’artigianato tessile. Sin dall’antichità, laè, infatti, un materiale fondamentale per la produzione di abiti, graziesue proprietà isolanti e traspiranti. Si pensa che già i Babilonesi utilizzassero le fibre di capra per creare tessuti, mentre sculture risalenti alla civiltà sumerica del 5000 a.C. dimostrano che laera già utilizzata all’epoca per vestiti, inizialmente ricavati da pelli di pecora non trattate. Ladinel Medioevo È durante il Medioevo che l’vamento di pecore ne favorì, poi, diffusione come materiale predominante per l’abbigliamento dei contadini, specialmente in climi rigidi.