Star Wars Rebels | Perché è ancora più importante per il franchise 10 anni dopo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha debuttato ieri 3 ottobre diecifa (2014) sul canale Disney XD. All’epoca, ildiera in una situazione molto diversa: La Disney aveva preso le redini dida George Lucas, ma mancavaun anno all’uscita della trilogia sequel,: The Force Awakens. I fan dell’animazione dieranoscossi dalla cancellazione di The Clonee pochi erano fiduciosi riguardo a una nuova serie che ripercorreva gli inizi dell’Alleanza Ribelle, con una serie di personaggi completamente nuovi.