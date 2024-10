Sparatoria a Sesto Calende Un ragazzo ferito alla testa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ieri intorno alle 18,un giovane di 26 anni di origini straniere, il drammatico episodio a, nella frazione di Lisanza, in via Pasturazza, in prossimità del lago. Il ventiseienne sarebbe stato sorpreso dall’aggressore alle spalle e raggiuntoda un colpo d’arma da fuoco. Trasportato in ospedale, al Circolo di Varese, le sue condizioni erano ritenute al momento del ricovero molto gravi. Subito nella zona è partita la caccia all’uomo che avrebbe esploso il colpo di pistola e che si è datofuga, facendo perdere le sue tracce, sul posto per l’attività di indagine i carabinieri del comando provinciale di Varese che hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare chiarezza sull’accaduto, un episodio preoccupante che ha suscitatorme.