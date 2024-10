Sacrifici per tutti altolà di Tajani a Giorgetti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’intervista di Giancarlodi giovedì all’evento Future of finance di Bloomberg ha spiazzato: governo e maggioranza. La richiesta arrivata dal ministro dell’Economia di, in termini di nuove tasse, in un periodo particolare quale l’attuale in cui si sta cercando di mettere assieme una Manovra difficile, per la scarsità di risorse a disposizione, e con un Piano strutturale di bilancio che prefigura sette anni di tagli e, ha lasciatointerdetti. Prima increspatura trae Meloni A partire dalla premier. Giorgia Meloni esono andati finora d’amore e d’accordo: hanno affossato assieme il Superbonus, hanno sottoscritto assieme un Patto di stabilità scellerato e hanno condiviso già due leggi di bilancio lacrime e sangue. Giovedì la prima increspatura.