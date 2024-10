Roma nuovo arresto per omicidio Caterina Ciurleo | è un 28enne

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Squadra Mobile della Questura di, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, questo pomeriggio ha eseguito l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di unitaliano, gravemente indiziato di aver ordinato l’agguato dal quale è scaturito l’di, avvenuto lo scorso 23 maggio in via Don Primo Mazzolari, zona Ponte di Nona anel pomeriggio di quel giorno, mentre era all’interno di un’automobile di una sua amica, era stata colpita da un proiettile calibro 9 esploso dagli occupanti di una Fiat 500 rossa che si era affiancata, percorrendo un tratto della carreggiata contno, alla macchina sulla quale viaggiava la vittima. A causa delle ferite riportate la donna era deceduta al Policlinico Tor Vergata la mattina successiva.