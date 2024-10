Riassunto | L’interruttore di configurazione della batteria di Eaton offre flessibilità per la ricarica dei veicoli elettrici

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) SOUTHFIELD, Michigan–(BUSINESS WIRE)–L’azienda di gestione intelligente dell’energiaha annunciato oggi la collaborazione con Munich Electrification per lo sviluppo e la commercializzazione del suo interruttore di(BCS), una soluzione avanzata per le batterie a doppia stringa da 400 volt/800 volt nei. Questo dispositivo innovativo, integrato e bi-stabile per la riin parallelo/serie consente aida 800 volt di caricarsi in modo efficace tramite un caricatore da 400 volt,ndo al contempo numerosi vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali.