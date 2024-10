Potere d’acquisto in aumento per le famiglie a +12% ora si riesce a risparmiare di più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Secondo l’Istat, nel secondo trimestre 2024 i consumi sono cresciuti dello 0,4%, mentre ildelleè salito dell’1,2% rispetto al trimestre precedente. Scende invece il deficit delle Amministrazioni pubbliche rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il saldo primario è tornato a essere positivo per la prima volta dal quarto trimestre del 2019. Reddito inDati positivi per il reddito disponibile lordo e ildelleconsumatrici, che sono aumentati dell’1,2%. Siquindi adi più, con un trend stimato al 10,2%, in crescita di 0,8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Questo incremento è dovuto a una crescita della spesa per consumi finali, che è stata più contenuta rispetto all’del reddito disponibile lordo, con valori rispettivamente del +0,4% e +1,2%.