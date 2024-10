Picchia i genitori arrestato e scarcerato Ma non potrà rientrare in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un uomo di 48 anni, residente a Marina di Ravenna, è statoper maltrattamenti in famiglia e lesioni, accusato di aver aggredito ripetutamente i suoia partire da febbraio di quest’anno. L’uomo, in preda all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, avrebbe instaurato un clima di terrore in, spesso rinndo in piena notte in stato di alterazione, urlando e sbattendo mobili, per poi sfogare la sua violenza sui. L’episodio culminante si è verificato il 29 settembre, quando i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ravenna sono intervenuti in un condominio dove era stata segnalata un’aggressione. All’arrivo, i militari hanno trovato il padre, anziano e cardiopatico, con un vistoso taglio al braccio, provocato dal figlio con i cocci di un vaso di porcellana utilizzati come arma.