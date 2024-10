Picanello trovate a 3 auto rubate e scoperta un’officina meccanica abusiva

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sono state controllate dagli agenti di polizia diverse attività commerciali, tra cui un chiosco-bar di via D’Amico, unlavaggio di viale Vittorio Veneto enei pressi di via Olivio Sozzi. Sia nell’lavaggio che nell’fficina sono state rilevate violazioni in materia di smaltimento di sostanze inquinanti (olio motore e acqua reflue). Inoltre, nell’officina i poliziotti hanno avuto modo di accertare la mancanza delle necessarierizzazioni per lo svolgimento dell’attività, tra cui l’assenza di Scia. Tutte le attrezzatureall’interno dell’officina sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Per le violazioni riscontrate, al titolare dell’officinasono state comminate sanzioni per 12 mila euro.