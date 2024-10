Pensioni nella scuola | domande entro ottobre per uscire dal 2025 Le date limite

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 25 settembre 2024 numero 188 ha fissato i termini per la presentazione delledi pensionamento da parte del personale della, con effetti dal 1° settembre.Il D.M. individua, all’articolo 1, la scadenza del 212024, ovvero del 28 febbraiolimitatamente ai dirigenti scolastici, per la trasmissione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della, delledi cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo.