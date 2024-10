Operaio investito lungo i binari | sospesi i treni sulla Bologna-Venezia Ritardi e cancellazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unsui, un’altra vittima negli appalti di Rfi a distanza di 13 mesi dalla strage di Brandizzo, e per il terzo giorno consecutivo la linea ferroviaria di mezza Italia va in tilt. C’è un incidente sul lavoro alla base dei grossi problemi nella circolazione, anchela linea dell’Alta velocità, tra, interrotta tra il capoluogo emiliano e San Pietro Casale. L’incidente è avvenuto attorno alle 4.30 elinea sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria, spiega Ferrovie dello Stato, per stabilire le cause dell’incidente. L’incidente è avvenuto a San Giorgio di Piano e, dice l’azienda, “la dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti, alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione”.