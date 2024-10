Nessuna nuova tassa

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “La linea guida sarà l’articolo 53 della Costituzione” e “per quanto riguarda le entrate significa che si chiederà uno sforzo alle imprese più grandi che operano in determinati settori in cui l’utile ha beneficiato in qualche modo di condizioni favorevoli esterne affinché contribuiscano con modalità sulle quali è in corso un confronto”: il governo è chiaro. Non è allo studio “zione per gli individui mentre le aziende più piccole sono già interessate al Concordato biennale preventivo”. Aggiornamento ore 8.10 “Ci sarà una chiamata alla contribuzione – ragionata e razionale – per tutti, non solo per le banche” ma anche per altri settori che hanno beneficiato della congiuntura come la difesa, ha detto il ministro dell’Economia in durante l’evento Future of Finance Italy Economic Outlook di Bloomberg.