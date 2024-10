Nazionale italiana i convocati del ct Luciano Spalletti | i giovani Pisilli e Maldini ma anche due novità da Juventus e Milan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nuove convocazioni per il ct azzurroper i prossimi impegni di Nations League. Dopo i successi in trasferta contro i vicecampioni del mondo della Francia e Israele, lariprende il cammino con le prime due gare casalinghe della stagione: giovedì 10 ottobre (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo Stadio Olimpico di Roma affronterà il Belgio, mentre lunedì 14 ottobre (ore 20.45, diretta su Rai 1) lo Stadio Friuli di Udine farà da cornice al secondo confronto con Israele. Quattro calciatori alla prima chiamata in. Si tratta del portiere dellaMichele Di Gregorio e del difensore delMatteo Gabbia, oltre ai due già annunciati: il centrocampista della Roma Niccolòe l’attaccante del Monza Daniel