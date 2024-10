Marilina Succo è Ines Viviani Donarelli | Pupi Avati? Fantastico

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è nel film di, Nato il sei ottobre, in onda su RaiUno e nei panni di, la prima presentatrice radiofonica. Era il 6 ottobre del 1924 e, all’epoca, si diventava una star anche con la sola voce. «Posso aggiungere un’altra cosa?», mi domanda con voce decisapoco prima di concludere l’intervista. Sapevo che sarebbe stato un virgolettato dal tono più alto rispetto alla nostra chiacchierata. Una parentesi da aprire prima di salutarci e necessaria per abbattere qualche limite di troppo. «E‘ molto noioso quando le persone dicono: “Sei un’attrice. Ah, ma dipingi anche“. A me, quell’anche, mi dà tremendamente fastidio. Penso che l’arte sia un tutt’uno. E’ ovunque, come l’amore».