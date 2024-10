L’uragano Kirk viaggia verso l’Europa Gli esperti | Raffiche di vento fino a 100km orari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È in arrivo in Europa. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha evidenziato che– che ha preso forma il 29 settembre – si è rafforzato in una tempesta di categoria 4 nell’oceano Atlantico. Le onde generate dache – scrive meteo.it – nel suo lento incederenord-est sfiorerà le isole Azzorre diventando una tempesta extratropicale, dovrebbero raggiungere le Bahamas domenica per poi attraversare l’oceano. In base alle previsioni, il vecchio continente sarà raggiunto dalla “coda” di unparticolarmente potente nella seconda settimane di ottobre prima di curvarenord ovest dove, nelle acque del nord, perderà le caratteristiche di un uragano tropicale. In Europa non dovrebbero però verificarsi – rassicurano gli– manifestazioni metereologiche violente, tipiche di questi cicloni.