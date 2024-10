L' Italia si candida a ospitare gli Europei di calcio femminile  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI - L'è uno dei 5 Paesiti al'edizione 2029 deglidifemminile. La conferma è arrivata dalla UEFA con un comunicato pubblicato sul sito. Le altrete sono Germania, Polonia, Portogallo e il duo congiunto composto da Danimarca e Svezia. Le federazioni hanno potuto inoltrare la loro proposta entro lo scorso 24 settembre. La scelta avverrà nel dicembre del 2025. La prossima edizione, che prenderà il via la prossima estate è invece prevista in Svizzera. Le attese sono quelle di nuovi record di partecipazioni, biglietti staccati e interesse generale: un'occasione per confermare la crescita di tutto il movimento.