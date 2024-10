L’energia solare batte il nucleare | perché e quali sono i vantaggi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La necessità di intervenire in maniera concreta sul tema della sostenibilità ambientale ha imposto ai governi del mondo di impegnarsi nella ricerca di nuovi schemi e paradigmi produttivi e di consumo. Molto importante in questo è l’utilizzo di fonti di energia maggiormente sostenibili, come ad esempio. L’implementazione della sua tecnologia nel corso degli ultimi anni ha permesso aldi fare dei passi da gigante tali da consentirle di superare di quasi cinque volte la capacità del. È questo il dato più significativo che emerge dal World nuclear industry status report (Wnisr) 2024. Team of two engineers installing solar panels on roof.quellaCosì come sostenuto dal Wnisr 2024, alla metà dell’anno in corso erano operativi 408 reattori nucleari, capaci di generare 367 gigawatt di energia.