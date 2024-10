Le conseguenze della sentenza Ue sul caso Diarra | perché è un altro duro colpo per la Fifa ma è sbagliato oggi parlare di rivoluzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) UnverdettoCorte di Giustizia Europea contro le organizzazioni che reggono il calcio internazionale, in questola. Per alcuni, addirittura una nuovaBosman, in grado di rivoluzionare il sistema. Più probabilmente, un precedente complesso, che rappresenta di sicuro un bruttoper le istituzioni del pallone (dopo il no alla Superlega) ma i cui effetti sono ancora tutti da decifrare. Sta facendo il giro del mondo la notiziavittoria al tribunale UE di Lassanacontro la. Per capire di che si tratta bisogna riepilogare brevemente la vicenda, che risale a quando l’ormai ex centrocampistaFrancia giocava in Russia per il Lokomotiv Mosca più di 10 anni fa.