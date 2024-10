L’appello al Papa del “Cammino per gli animali” | Uomini e animali ugualmente sacri

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si è concluso oggi il “Cammino per gli”, la manifestazione in favore dei diritti degliche ripercorre a piedi la via di Francesco D’Assisi per portare il suo messaggio universale di amore, compassione e rispetto verso tutte le creature. E si è concluso nel giorno dedicato al Santo da cui Bergoglio ha preso il nome da Pontefice., donne e quattrozampe hanno percorso insieme circa 200 km, da Assisi a Roma, per riscoprire il rapporto con i loro cani, passo dopo passo, immersi nella natura. Ma anche per portare a Piazza San Pietro un appello collettivo diretto aFrancesco.