Khamenei? I nuovi pasdaran sono anche più pericolosi | parla Ruvinetti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) «In Iran c'è un confronto forte tra la vecchia e la nuova generazione. I vecchi come, paradossalmente,la parte più moderata, mentre le nuove generazioni die Guardiani della rivoluzione, che comandano,interventisti.pian piano sta perdendoi suoi punti di riferimento personale, vedi Raisi e Nasrallah, e oggi si trova a confrontarsi con una nuova generazione più interventista». É l'analisi di Daniele, senior advisor della Fondazione Med-or, che analizza l'influenza del voto in Usa alla luce due maggiori conflitti attualmente aperti.ha molto nemici, interni e esterni. Se dovesse venire a mancare, cosa accadrebbe? «L'eventuale caduta della Guida Suprema, con l'entrata in scena della nuova generazione, non deve farci stare più tranquilli, perché vogliono un confronto diretto con Israele».