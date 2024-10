Kate Middleton cavalca la tendenza bordeaux con il tailleur riciclato

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Terminata la chemioterapia,ha incontrato una giovane fotografa malata di cancro a Windsor. Per l’occasione, la principessa ha scelto un. La reale ha indossato undi Roland Mouret composto da blazer con revers a lancia e pantaloni a gamba dritta.ha abbinato il completo a una maglia nude e orecchini preziosi. La reale ha deciso di puntare ancora una volta sul riciclo e ha sfoggiato un outfit che aveva già messo. Infattiha indossato questo completo per la prima volta nel 2022 a Boston. Per quell’apparizione, la Principessa del Galles aveva abbinato il completo con una camicia con fiocco e una borsa a mano di Chanel. A gennaio 2023 lo ha riproposto durante un incontro coi giocatori di rugby all’Hampton Court Palace.