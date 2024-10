Justin Bieber tutte le molestie subite in tv | Mi sono sentito violato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è una vittima di Diddy? Questo, probabilmente, lo stabilirà il processo contro il rapper che prenderà via la prossima settimana. Quel che è certo è che i due, al momento di quando siverificati i fatti di cui Diddy è accusato, erano molto amici. La cosa strana è che ai tempi uno aveva 40 anni e l’altro 15. Ma oltre Diddy,– come evidenziato dalla tiktoker Nicole Spiga sul suo profilo – sarebbe stato vittima di un sistema malato che avrebbe coinvolto varie celebrità più grandi di lui. Fra queste l’attrice Jenny McCarthy, la cantante Katy Perry e il conduttore James Corden. Come mostrato nel video qua sopra, il fatto più ambiguo riguarda proprio l’attrice Jenny McCarthy che ha bloccato/baciato/palpato il cantante agli American Music Awards nel 2012 quando lui aveva solo 18 anni. “Wow, mi sentoin questo momento“, ha commentato a caldo lui.