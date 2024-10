Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Questione di margini | cosa accadrà in futuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha perso, e questa è già una notizia, visto che capita dirado. Il numero uno al mondo ha preso bene la sconfitta, anche perché si trattava di un 500, nulla di troppo serio. E poi bisogna tenere in conto del peso che si porta dietro a causa della vicenda Clostebol: è impressionante che riesca a tenere fuori dal campo unadel genere che può rovinargli la carriera. La forza mentale rimane la miglior qualità di, che dinanzi a una tratti ingiocabile è rimasto attaccato alla partita in ogni modo, alzando il livello del suo tennis nei momenti più delicati. Al tempo stessoè consapevole di aver potuto fare meglio per vincere l'incontro, e qui sta la vera differenza con. Lo spagnolo ha vinto gli ultimi tre confronti, ma lo ha fatto sempre all'ultimo set, al termine di partite tiratissime, decise su una manciata di punti.