(Di venerdì 4 ottobre 2024) Pechino, 04 ott – (Xinhua) – Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali diieri ha reso noti ideie ha aperto la registrazione deial pubblico. Iper i Giochi olimpici invernali, in corso dal 6 al 22 febbraio, partono dai 30 euro, con oltre il 20% deisotto i 40 euro e il 57% sotto i 100 euro, hanno annunciato gli organizzatori. Iper i Giochi paralimpici invernali, in corso dal 6 al 15 marzo, partiranno dai 10 euro per i bambini sotto i 14 anni, con quasi il 90% dial di sotto dei 35 euro. La piattaforma di biglietteria, tickets..org, e’ aperta ai fan e verranno effettuati sorteggi per determinare la data di acquisto deiper ogni utente.