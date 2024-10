Inter-Torino Bisseck nuovamente titolare? Vicino a un nuovo status

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è in programma per domani 5 ottobre alle ore 20:45. I nerazzurri ospiteranno i granata allo Stadio San Siro, con Yannche si candidaper un posto da. LA PRESTAZIONE – Ini nerazzurri potrebbero schieraredal primo minuto il difensore Yann. Il tedesco ha disputato l’ultima partita di Serie A, vinta contro l’Udinese per 3-2, dae senza essere sostituito nel corso dell’incontro. L’unica nota opaca della sua prestazione ha riguardato il posizionamento sul gol di Christian Kabasele, valso il momentaneo 1-1 ai friulani, ma nel ragionamento è corretto includere anche l’errato movimento di tutta la difesa nel contesto della rete subita dai nerazzurri. Ecco perché è opportuno evitare di attribuire totalmente al classe 2000 la responsabilità per il gol siglato dal belga.