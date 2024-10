Il Boss ha dato il suo appoggio alla candidata democratica in quella che definisce una delle elezioni più importanti nella nostra storia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A un mese dallepresidenziali negli Stati Uniti è arrivato l’endorsement che tutti attendevano. Bruce Springsteen voterà Kamala Harris. Non che ci fossero grandi dubbi al riguardo, ma la curiosità di scoprire quando e come il “” si sarebbe esposto in favore dellaera molto. Il cantautore lo ha fatto con un videomessaggio sui social: «Amici, fan e stampa mi hanno chiesto chi sostengo in questassima elezione. E con la piena consapevolezza che le mie opinioni non sono più o menodi quelle dei miei concittadini, ecco la mia risposta: sostengo Kamala Harris per la presidenza e Tim Waltz per la vicepresidenza e mi oppongo a Donald Trump e JD Vance», ha dichiarato Springsteen.