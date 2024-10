Ha un fidanzato chi è Grande Fratello la clamorosa soffiata su Jessica Morlacchi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un’autentica bomba è stata sganciata sudel. La cantante non sarebbe single e questo potrebbe cambiare tutti gli scenari. La rivelazione che nessuno si aspettava è giunta attraverso l’esperta di gossip e tv, Deianira Marzano, che ha pubblicato nelle sue Instagram stories un commento ricevuto da una sua follower. Ora dovrà esserea rompere eventualmente il silenzio alsu questo presunto, anche se finora non ha fatto trapelare nulla. Chissà se Alfonso non le chiederà ufficialmente conto di questa situazione in una prossima puntata, anche per provare a fare chiarezza su questa storia che rischia di rimanere misteriosa. Leggi anche: “Entra l’exvip della concorrente”.