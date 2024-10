Grande evento in Concessionaria Messa T | un viaggio che dura da 60 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Uncheda 60: giovedì 19 settembre laT ha celebrato il suo 60°versario; un traguardo storico che ha visto l’Azienda crescere e consolidarsi come punto di riferimento per il settore automobilistico a Monza e in tutta la Brianza. La serata di festeggiamenti, organizzata presso la sede monzese di via Boccioni, ha coinvolto collaboratori, fornitori, rappresentanti istituzionali e i vertici dei marchi Renault, Dacia e Mobilize Financial Services. Fondata nel 1964 da Tomaso, laT è oggi guidata dalla seconda e terza generazione della famiglia: Giorgio e Marco, insieme ai figli Andrea, Silvia e Riccardo, che hanno raccolto il testimone mantenendo vivi i valori di sempre e l’impegno per le persone e il territorio.