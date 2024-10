Gli Anelli del Potere | il finale epico della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladi Glidelsi è conclusa con un, segnando un punto di svolta importante nel mondo creato da J.R.R. Tolkien. La città elfica di Eregion è finalmente caduta sotto le lame nere di Adar (Sam Hazeldine) e la sua “famiglia” di Orchi, mentre Sauron (Charlie Vickers) ha consolidato il suo controllo sui Novedel, forgiati per gli uomini dal maestro fabbro elfico Celebrimbor. Tuttavia, questo non è stato l’unico evento cruciale. Nella città nanica di Khazad-dûm, il Re Durin III è stato corrotto dal suo anello, conducendolo nelle profondità infernalimontagna, dove riposava un Balrog. Nel frattempo, una delle trame più perifericheha prodotto un momento significativo, anche se prevedibile per molti fan.