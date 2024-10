Gesto di Lorenzo fa scoppiare una polemica | Provvedimenti subito

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Spolverato è uno degli assoluti protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, tra il triangolo/quadrilatero con Shaila, Javier ed Helena, le liti con Iago e le polemiche legate ad una strategia consigliata a Luca Giglio, il ragazzo si è dato molto da fare. Adesso però undel gieffino ha alzato un polverone e sui social in molti chiedono un provvedimento, almeno una bacchettata da parte di Alfonso Signorini (che ieri ha redarguito Michael per le frasi sugli schiaffi). Spolverato ieri notte dopo la puntata si è appartato con Helena Prestes e durante il confronto ha esagerato con i modi. Ildie le critiche sui social. Dopo la puntata Helena ha detto adi essersi pentita di aver nominato Iago solo per difendere lui e poi ha anche aggiunto che riprenderà i rapporti con Javier.