FOTO Comincia la Serie A per il Benevento5 | obiettivo salvezza

Giornata di presentazione al PalaTedeschi per il Benevento 5 alla sua prima, storica, partecipazione al campionato diA futsal. L'intera rosa e lo staff sono stati presentati al pubblico e sono state svelate le nuove divise. Una, la prima, con casacca classica giallorossa e pantaloncini neri; la seconda completamente bianca con inserti giallorossi e la terza totalmente blu. Il presidente del sodalizio Pellegrino Di Fede ha così indicato i temi sul tappeto per quanto riguarda il cammino: "È necessario il supporto delle aziende e del pubblico. Noi ci mettiamo il massimo impegno ma con l'appoggio delle istituzioni credo che sarà tutto più lineare". Il direttore generale Antonio Collarile ha spiegato: "Oggi nonostante i sacrifici e gli sforzi di tutti devo dire che il palazzetto non è ancora pronto per ospitare laA.