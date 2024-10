Festival Nazionale dell' Economia Civile | nominate le Aziende Ambasciatrici 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) - Sono 6 leall'internoa 6ª edizione del: vengono da tutta Italia, operano in settori produttivi tra loro differenti e hanno forme giuridiche e dimensioni altrettanto diverse, segno che fare impresa in modo etico e solidale è davvero trasversale e alla portata di chiunque voglia innestare un processo di cambiamento. Firenze, 4 ottobre.Come da 5 anni a questa parte le imprese hanno potuto candidarsi al Premio e sono state 6 leselezionate dal Comitato Organizzatore per presentarsi sul palco del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio e ottenere il riconoscimento died essere testimonial di un sistema produttivo sano e innovativo dove il benesseree persone ee comunità va di pari passo alla sostenibilità economica.