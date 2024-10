Ferragni ' confido venga acclarata presto mia innocenza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Riteniamo che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di Agcom. Avvieremo al piùun confronto con i Pubblici Ministeri e confidiamo in una conclusione positiva della vicenda. Chiaraha fiducia nel lavoro della magistratura e che la suaquanto prima.". Così gli avvocati di Chiarahanato la chiusura delle indagini per truffa aggravata nei confronti dell'influencer e di altre quattro persone per i casi del pandoro e delle uova di Pasqua.