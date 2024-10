Federica Pellegrini questo spiega tutto | la verità su lei e Ceccon

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 4 ottobre 2024)e Thomas, ecco cosa c’è alla base delle dichiarazioni che hanno generato la polemica dei giorni scorsi. “Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i miei. L’ho vista allenarsi tantissimo, l’ho ammirata come sportiva. Per me non rappresenta niente“. Non ha fatto troppi giri di parole, il campione olimpico Thomasquando, nei giorni scorsi, gli è stato chiesto cosa rappresentasse per lui la Divina per eccellenza., ancora polemiche per via delle frasi di(LaPresse) – Ilveggente.itParole che hanno generato, come ormai noto, un’ondata di polemiche che per il momento, o almeno così pare, non accenna a placarsi.