Fano Mei | Costruiamo per ritornare in alto

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Presidente Giovanni Mei, fin dalla costituzione della nuova società c’era l’aspettativa di poter ambire subito ad una diversa categoria. Così non è stato, per un insieme di fattori che non stiamo a rivangare. Dovendo perciò partire dalla Terza Categoria si sente sminuito nel suo ruolo? "No, ma è chiaro che essere in Terza non è sicuramente il massimo, però sappiamo che siamo partiti da zero e oltretutto in ritardo e sappiamo anche che ci sarebbero stati dei problemi se non fossimo stati in Terza. Partiamo quindi dal basso ma cerchiamo di ricostruire. Per nessuno dovrebbe essere un’umiliazione giocare in Terza, anche se capisco la difficoltà per una piazza come". Sono stati mesi di chiacchiere infinite. Ora la parola passa finalmente al campo. Come giudica la rosa che è stata costruita? "La rosa è ottima e penso che non avremmo potuto fare niente di meglio.